'Militància Decidim' assegura que Junqueras desconeixia l'estructura B i veu un informe "viciat"

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat d'ERC i membre de la candidatura a liderar el partit 'Militància Decidim', Jordi Albert, ha assegurat que l'expresident d'Esquerra Oriol Junqueras desconeixia l'estructura B i ha afirmat que l'informe realitzat per la formació per investigar-la està "viciat d'inici".

"Nosaltres veiem que té molts forats i que, per tant, és una instrucció incompleta, no podem treure cap tipus de conclusió", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press arran l'informe sobre l'estructura B d'ERC que, suposadament, assenyala que Junqueras coneixia la seva existència.

Albert ha assegurat que 'Militància Decidim', candidatura encapçalada per Junqueras, advoca per "iniciar un procediment intern, amb una instrucció clara i transparent, ben feta, on participi tothom qui hagi de participar" i que es fonamenti en totes les proves i no només en rumors o en opinions personals.

També ha denunciat que "cap conseller ni consellera nacional del partit ha pogut llegir" l'informe, ja que ni tan sols l'Executiva Nacional d'ERC ha tingut accés, per la qual cosa tot el que han llegit els militants són les filtracions interessades de la persona que sí que el té, en les seves paraules.

Sobre Junqueras, ha reivindicat que no coneixia l'estructura B i que si hagués sabut de la seva existència, l'hauria tret a la llum: "Si hagués conegut la B, Oriol Junqueras hauria activat de forma immediata els procediments interns i s'hauria fet de la forma adequada i correcta".