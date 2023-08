La militància de Bildu avala l'abstenció per facilitar la investidura de María Chivite

PAMPLONA, 10 (EUROPA PRESS)

La militància d'EH Bildu ha avalat que els parlamentaris de la formació abertzale s'abstinguin per facilitar la investidura de la socialista María Chivite com a presidenta del Govern de Navarra.

En concret, a la consulta realitzada aquest dimecres per EH Bildu a la seva militància a Navarra, el 82,7% han donat suport a la posició d'abstenció que plantejava la direcció de la formació abertzale, davant del 12,7%.

"Una àmplia majoria dels bilkides avala la lectura política de la Taula d'EH Bildu Nafarroa per la qual es planteja facilitar la investidura de Chivite mitjançant l'abstenció. Moltes gràcies als centenars de bilkides que han participat en la consulta", ha assenyalat EH Bildu en un missatge a Twitter.

Dimarts passat, PSN, Geroa Bai i Contigo-Zurekin van signar el seu acord per la formació de Govern a Navarra. No obstant això, els tres grups sumen 21 dels 50 escons del Parlament foral, per la qual cosa és necessària l'abstenció d'EH Bildu perquè la investidura tiri endavant.

En aquest context, la formació abertzale va convocar a una consulta a la seva militància de Navarra, plantejant si avalaven l'abstenció dels seus parlamentaris per facilitar la investidura de Chivite.

La lectura de la Taula Política d'EH Bildu a Navarra assenyalava que "ens trobem en un context complex, en un temps que transita entre la vella política del règim que s'esgota i una nova etapa que avança sense exclusions i sense complexos". "És el moment d'aprofundir en la línia que estem desenvolupant i la primera parada per a això serà la investidura. Una parada imprescindible que ens ha d'oferir la possibilitat per avançar", indicava. Finalment, la militància de la formació abertzale avala aquesta posició.

El mateix dimecres, dia de la consulta, representants de PSN, Geroa Bai i Contigo-Zurekin es van reunir amb integrants d'EH Bildu per presentar-los el seu acord programàtic.

A més, després de la ronda de consultes duta a terme també el dimecres amb totes les forces representades al Parlament de Navarra, el president del Legislatiu foral, Unai Hualde, ha proposat aquest dijous a la Taula i Junta de Portaveu la candidatura de María Chivite a la investidura.