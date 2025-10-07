Milián (PP) afirma que defensarà els interessos de "tots els catalans" com a senador

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El nou senador del PP en representació de la Generalitat de Catalunya, Juan Milián, ha afirmat que defensarà els interessos de "tots els catalans: més seguretat, més oportunitats i més respecte" perquè, diu, cal una Catalunya que lideri des de la concòrdia.
En un missatge publicat a X recollit per Europa Press, després de la seva designació com a senador per part del Parlament aquest dimarts, ha dit que assumeix amb orgull el nomenament i ha agraït al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, la seva confiança i al president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, la seva "defensa incansable del constitucionalisme català".
Així mateix, ha volgut donar les gràcies al líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, per haver-li permès "treballar per als barcelonins" des del lloc que fins ara ocupava com a portaveu del grup al consistori.
"Treballaré des del Senat i des de Catalunya per contribuir al canvi que Espanya necessita", ha assegurat, i ha afegit que continuarà donant veu a la majoria de catalans que vol convivència, prosperitat i llibertat, textualment.
"És un honor representar els qui creiem en la llibertat, la igualtat i la concòrdia", ha dit.