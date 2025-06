Milers de persones surten als carrers per celebrar amb els reis el Dia de les Forces Armades a Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 juny (EUROPA PRESS) -

Milers de persones s'han congregat aquest dissabte als carrers de Santa Cruz de Tenerife per celebrar amb els reis Felip VI i Letizia i els militars el Dia de les Forces Armades (DIFAS 2025), un acte que ha consistit en una desfilada terrestre i aèria en què han participat 3.266 integrants de l'exèrcit de terra, l'armada, l'exèrcit de l'aire i de l'espai, la Unitat Militar d'Emergències, Guàrdia Reial i la Guàrdia Civil, entre ells 425 dones.

Els monarques han presidit l'acte acompanyats per la ministra de Defensa, Margarita Robles; el cap de l'Estat Major de la Defensa (JEMAD), almirall general Teodoro Esteban López Calderón, i el president del Govern de les Canàries, Fernando Clavijo, entre altres autoritats civils i militars presents allà.

Grups de ciutadans estaven congregats a la confluència de l'avinguda de Penetración Sur i l'avinguda de la Constitución, on partia la desfilada, que ha prosseguit per l'avinguda de la Constitución fins a la rotonda de Víctor Zurita Soler. Per la seva banda, a la tribuna de les autoritats civils ha destacat la presència del bisbe de Tenerife, Eloy Santiago, en el que ha estat un dels seus primers actes després de la seva presa de possessió, i el vicepresident del Govern de les Canàries, Manuel Domínguez, entre d'altres.

Els reis han arribat a les 11.30, després de Robles, en una jornada que s'ha caracteritzat per la calor pròpia d'un mes de juny a la capital de Tenerife. Han estat rebuts a Tenerife amb aplaudiments de la ciutadania. "Visca el rei! Visca!", cridaven. També hi ha hagut qui, des de balconades d'habitatges pròxims a l'avinguda, acompanyaven la jornada amb banderes d'Espanya.

Posteriorment, se'ls han rendit honors i Felip VI ha passat revista al Batalló d'Honors. Minuts més tard, han saludat les autoritats i ha tingut lloc el salt paracaigudista sobre l'esplanada davant de la Tribuna Reial, que s'ha dut a terme sense contratemps.

La Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'exèrcit de l'aire i de l'espai (PAPEA) ha saltat amb la bandera del 10è Aniversari de la proclamació de S. M. el rei. Els components que han efectuat el salt han estat el sergent primer Óscar Marsal Hernández, el cap Iván García-Estrada Mateo i el cap primer Francisco Vico López, a qui ha correspost portar la bandera nacional. Després, s'ha hissat la bandera d'Espanya, al ritme dels concordes de l'himne nacional.

Entre els moments emotius de la jornada, ha destacat l'homenatge als que van donar la seva vida per Espanya, aquells "que van lluitar amb valor, van servir amb lleialtat i van morir amb honor", i als que sa majestat el rei ha recordat amb una corona de llorer. I després d'això, el cel de Santa Creu s'ha tenyit dels colors de la bandera nacional a través d'una passada de la Patrulla l'Àguila, que ha donat la benvinguda a la desfilada aèria, amb la participació de diferents unitats de l'aviació militar.