Milers de persones protesten a Cibeles amb el suport de PP i Vox per exigir la dimissió de Pedro Sánchez

MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

Milers de persones, 15.000 segons dades de la Delegació del Govern central, s'han reunit aquest dissabte a la plaça de Cibeles de Madrid per exigir la dimissió del president, Pedro Sánchez, i protestar contra l'amnistia als implicats en el procés. A la manifestació hi han assistit dirigents del PP, Vox i Ciutadans, a més d'altres rostres coneguts de l'oposició al Govern central, com l'exlíder d'UPyD, Rosa Díez, i l'exvicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal-Quadras.

La concentració, convocada per més d'un centenar d'associacions i fòrums cívics, com Foro Libertad y Alternativa, Neos, Denaes, S'ha Acabat o Libertad Sin Ira, sota el lema 'Sobren els motius, Sánchez dimissió!', arriba després que la tramitació de la llei d'amnistia ha fet un pas endavant aquesta setmana.

Els convocants han posat el focus en "la deterioració política, institucional i social que està patint Espanya des que Sánchez és president". Creuen que aquesta "deterioració amenaça amb assolir un punt de no retorn" i pot "arrossegar el país a un perllongat període de severa decadència" que "posi en risc" la democràcia, el benestar dels ciutadans, la pau pública i la pervivència d'Espanya.