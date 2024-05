Milers de persones es manifesten fins al Congrés a favor de Sánchez abans del seu anunci

MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Madrid sota el lema 'Per amor a la democràcia' en un recorregut que ha partit d'Atocha i ha arribat fins al Congrés hores abans que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciï una decisió sobre la seva continuïtat a de l'Executiu després de 5 dies de reflexió.

A la manifestació, que ha cridat a la mobilització de la ciutadania a les 19.00 per "defensar la democràcia enfront de les falsedats de la dreta mediàtica", han anat la ministra de Sanitat, Mónica García; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el portaveu de Sumar en el Congrés, Íñigo Errejón, i la candidata de Sumar a les eleccions europees, Estrella Galán.

Durant el recorregut, que ha durat al voltant d'una hora, s'han pogut escoltar càntics en suport a Sánchez demanant-li que no dimiteixi i que no es rendeixi. A més han mostrat el seu suport a la dona de Sánchez, Begoña Gómez, corejant "Begoña, estem amb tu". Així mateix, han ressonat lemes com "no passaran" i "cal parar la màfia judicial".

En arribar davant del Congrés s'ha escoltat també l'himne del PSOE en suport al president, que dilluns comunicarà la seva decisió.