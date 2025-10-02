Milers de persones es manifesten a Barcelona en suport a la Flotilla

Intenten avançar per la ronda Litoral, però una barrera dels Mossos els ho impedeix
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Milers de persones s'han concentrat aquest dijous a les 18.00 hores a la plaça Carbonera, al tram final del Paral·lel, en rebuig a la intercepció dimecres de la Global Sumud Flotilla per l'exèrcit israelià.
A aquesta hora, als manifestants concentrats a la plaça se'ls ha unit una columna que duia una pancarta amb el missatge 'Els barris de la zona Nord amb la resistència palestina' que ha arribat pel passeig Josep Carner.
Ho han fet al crit de "Boicot Israel", clamant que el que passa a la Franja de Gaza no és una guerra, sinó un genocidi i portant banderes de Palestina.
A aquesta columna se li ha unit una altra procedent de la Rambla i han avançat juntes cridant "Israel assassina, Europa patrocina" i han confluït a la plaça Drassanes amb una tercera que ha baixat pel Paral.lel.
Un grup nombrós de manifestants, alguns encaputxats, han vorejat la rotonda i, des de Drassanes, han avançat cap a la ronda Litoral al crit de "Palestina Llibertat", però una barrera dels Mossos d'Esquadra els ho està impedint.