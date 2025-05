Milers de persones exigeixen a Madrid la dimissió de Sánchez i eleccions ja en una protesta secundada per PP i Vox

Els organitzadors calculen uns 200.000 assistents i la Delegació del Govern central afirma que han estat 25.000

MADRID, 10 maig (EUROPA PRESS) -

Milers de persones han participat aquest dissabte en la protesta impulsada a la plaça de Colón de Madrid per més de cent d'associacions cíviques, i que ha comptat amb l'assistència de representants tant del PP com Vox, per reclamar que el president del Govern central, Pedro Sánchez, dimiteixi i avanci les eleccions.

Convocada sota el lema 'Per la dignitat d'Espanya: Sánchez dimissió, eleccions ja', a la protesta han acudit unes 200.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la Delegació del Govern central a Madrid ha rebaixat la xifra a 25.000 assistents.

Durant la concentració han intervingut des d'un faristol l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre; l'exvicepresident del Parlament Europeu Alejo Vidal-Quadras, o l'exdiputat de Ciutadans Marcos de Quinto. Entre les associacions convocants figuraven Unión 78, Neos, Resiste España, Foro España Cívica, Pie en Pared o Foro Libertad i Alternativa.

Els promotors han justificat la convocatòria per la "situació de deterioració democràtica i polític d'Espanya és inacceptable", denunciant que el Govern central està "enfangat en un procés de desconstrucció constitucional, atrapat a la seva pròpia xarxa de cessions i corrupció, incapaç d'aprovar uns pressupostos i captiu d'uns socis amb un objectiu declarat de destruir la nostra nació".

"PRENDRE DEMOCRÀTICAMENT EL CARRER"

Sota el seu punt de vista, "no hi ha nivell del Govern central, de l'actual Partit Socialista o de les institucions, que no estigui afectat per la successió d'atropellaments constitucionals, escàndols, manipulacions, nepotisme i abusos de poder que estan degradant" Espanya i la convivència.

"No n'hi ha prou amb indignar-se a casa o a les xarxes socials. És moment de fer un pas al capdavant, de demostrar que hi ha una majoria, de totes les sensibilitats, disposada a defensar la legalitat, la llibertat i la dignitat nacional", subratllaven en un comunicat.

Els convocants animaven a "prendre democràticament el carrer, exterioritzar públicament la indignació, exigir la dimissió de Pedro Sánchez i la convocatòria d'eleccions", que "no són actes d'alleujament inútils, sinó expressions d'un estat d'opinió de la societat espanyola amb efectes palpables".

Per ells, "el que passa a Espanya no és part de la batalla política normal, desperten consciències anestesiades, reflecteixen un esperit de resistència als atropellaments del Govern central que frena i convida a la reflexió als que encara el defensen i mobilitza els indecisos".

PP I VOX

A la concentració de protesta han coincidit representants del PP i Vox, malgrat la tensió entre tots dos partits en els últims mesos, i han defensat la consigna dels organitzadors per a un avançament electoral.

Els populars, a través del seu portaveu al Congrés, Miguel Tellado, han reclamat a Sánchez que convoqui eleccions ja, qualificant l'executiu de "fallit" i de tenir Espanya en una "situació insostenible".

Després de descartar que el PP pugui plantejar una moció de censura, com que no hi ha "aritmètica" parlamentària perquè pugui tirar endavant, ha remarcat que a la societat hi ha un "clam" perquè està "farta" de la situació i vol decidir a les urnes el futur del país.

Des de Vox, per la seva banda, han instat el PP al fet que no arribi a cap pacte amb el Govern central, el que no pot "apagar els incendis", i uneixin esforços per a un avançament electoral, ja que veuen a Espanya en una situació de "supervivència nacional".

També s'han referit al cap de l'executiu com "Pedro Chávez" i han demandat la convocatòria d'eleccions davant d'un govern "envoltat de corrupció i d'escombraries morals", en paraules dels seus portaveus a les institucions madrilenyes, Isabel Pérez i Javier Ortega Smith.

El PP i Vox ja es van sumar el passat 20 d'octubre a una altra manifestació similar que van impulsar les mateixes associacions, que aglutinen la 'Plataforma per l'Espanya constitucional', per reclamar comicis anticipats. Llavors el lema triat va ser 'Per la unitat, la dignitat, la llei i la llibertat. Eleccions generals ja!'.