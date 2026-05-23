Milers de persones demanen a Madrid la dimissió de Sánchez en una marxa recolzada per Vox i PP

A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 23 maig (EUROPA PRESS) -
Milers de persones s'han sumat a la 'Marxa per la dignitat' que ha recorregut aquest dissabte el centre de Madrid per demanar la dimissió del president del Govern, Pedro Sánchez, en una protesta convocada per Sociedad Civil Española, que coordina a més de 150 associacions civils, a la qual s'han sumat Vox i el PP.
La marxa ha estat secundada per unes 40.000 persones, segons la Delegació el Govern a Madrid.
Els manifestants han sortit a les 10.30 hores de la madrilenya Plaça de Colón amb direcció a l'Arc de Moncloa. Una vegada aconseguit aquest punt, alguns han prosseguit camí amb intenció de de arribar als voltants del Palau de la Moncloa, seu la Presidència del Govern.
Sota el lema 'Sánchez, dimissió ja!' i portant multitud de banderes espanyoles i algunes amb la Cruz de San Andrés, els assistents han corejat diferents consignes contra l'Executiu de coalició que comparteixen PSOE i Sumar, l'ex-president socialista José Luis Rodríguez Zapatero i també contra alguns mitjans de comunicació que cobrien la manifestació, el treball de la qual han intentat boicotejar.
ALDAMA I ALVISE PÉREZ
Dirigents del PP, encapçalats pel seu portaveu en el Senat, Alicia García, i de Vox, liderats pel seu president, Santiago Abascal, s'han unit a la marxa per sol·licitar la sortida de Sánchez pel "desastre" al que, al seu judici, està portant a Espanya.
També s'ha vist al líder de Se acabó la fiesta (SALF) José Luis Alvise Pérez; a l'empresari i ex-diputat de Ciutadans ara afí a Vox Marcos de Quinto i a Víctor d'Aldama, acusat com conseguidor de l'entramat de cobrament de mossegades per la compra de material sanitari en pandèmia que s'acaba de jutjar en el Tribunal Suprem i investigat també en la trucada trama d'hidrocarburs.
TIRAR A SÁNCHEZ, PRIORITAT NACIONAL
Vox ha marxat amb la seva pròpia pancarta en la qual podia llegir-se 'Fer fora a Sánchez també és prioritat nacional', que subjectaven Abascal, l'eurodiputat Jorge Buxadé i la portaveu en l'Assemblea i Madrid i dirigent nacional Isabel Pérez Moñino, entre altres.
En declaracions als mitjans, Abascal ha recalcat que aquest tipus de protestes que el seu partit ha recolzat des de l'inici de la legislatura continuen sent "necessàries" perquè "la prioritat nacional també és l'expulsió de Sánchez del poder", deixant clar que Vox sempre les recolzarà "sense cap tipus d'ambages".
Al seu costat, Alicia García, que ha estat acompanyada entre altres pel portaveu adjunt en el Congrés, Jaime de Olano, i el diputat per Navarra Sergio Sayas, ha subratllat que el partit hi ha anat per recolzar als espanyols que està demanant al carrer la dimissió de Sánchez, que és, des del seu punt vista, el mateix han demanat en les urnes a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó i Extremadura.
"Una àmplia representació del PP ha vingut a acompanyar a els qui lliurement venen a defensar que cal treure a Espanya del pantà de la corrupció", ha emfatitzat. Al seu judici, Sánchez "té por" perquè sap que "el temps se li acaba" per molt que vulgui "aferrar-se al poder". "Ha de saber que la democràcia, l'Estat de Dret i els espanyols són més forts que ell", ha afegit.
García ha justificat l'absència en la protesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al·legant que s'havia compromès amb anterioritat a assistir al Congrés del PP de Balears on es va a reelegir com a presidenta a Marga Prohens.
També havien anunciat la seva assistència a la marxa Atenea, l'exdirigent de Vox Javier Ortega Smith, que va ser expulsat del partit però manté el seu escó en el grup parlamentari en el Congrés; el 'think tank' presidit per l'exportaveu de Vox en el Congrés Iván Espinosa dels Monteros; l'expolític i fundador de Vox Alejo Vidal-Quadras i l'associació sionista Acció i Comunicació sobre Orient Mitjà (ACOM).