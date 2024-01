Milers de persones amb banderes d'Espanya i de la UE secunden la quarta protesta del PP a Madrid contra l'amnistia

Els manifestants coregen 'Puigdemont a presó' i porten pancartes amb missatges com 'Sánchez traïdor' o 'Amnistia no'



MADRID, 28 gen. (EUROPA PRESS) -

Milers de persones amb banderes d'Espanya i de la UE han secundat aquest diumenge la concentració que ha convocat el PP a la Plaça d'Espanya de Madrid per protestar contra la llei d'amnistia i les "cessions" de l'Executiu central de Pedro Sánchez als independentistes. Des de la tardor passada, es tracta de la quarta mobilització contra aquesta norma que convoca la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, que s'aprovarà dimarts que ve en el ple del Congrés.

Els manifestants que han assistit a aquesta mobilització amb el lema 'Una Espanya forta' han corejat lemes com 'Puigdemont a presó' i han portat pancartes amb lemes com 'Sánchez traïdor', 'Amnistia no', 'Pedro Sánchez a presó' o 'Ferraz, un crit d'unitat contra el 'sanchisme''.

El president del PP i gairebé tots els seus presidents autonòmics han tornat a sortir del carrer en "defensa de la igualtat de tots els espanyols" i per denunciar "el procés destituent" que, segons els 'populars', ha iniciat el Govern de PSOE i Sumar. S'han sumat a la protesta els expresidents del Govern central José María Aznar i Mariano Rajoy.

"ÉS EL MOMENT DE LA RESISTÈNCIA I DE REBEL·LAR-SE"

Feijóo va anunciar aquesta quarta protesta el passat 13 de gener i la va emmarcar en la primera parada de la "ruta per la igualtat" que recorrerà tot el país com a "símbol de resistència" davant els pactes del Govern espanyol amb Junts per "parar els peus" als que volen "trossejar" Espanya. De fet, va avançar que aquesta ruta "pararà a les principals capitals, amb dues rutes paral·leles, pel nord i el sud", i recorrerà "els pobles, places i ciutats" per protestar perquè el PSOE "ha triat que aquesta sigui la legislatura de l'extorsió i la humiliació".

Aquest mateix dissabte, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, es va expressar en termes semblants en un acte per signar el manifest per la igualtat que han subscrit els més de 3.000 alcaldes del PP. "És el moment de la resistència, de rebel·lar-se i de donar la veu als qui no la tenen", va proclamar des de La Rioja.

Per mantenir la tensió al carrer ha reclutat els seus càrrecs territorials, que aquests dies han cridat a la mobilització des dels seus respectius territoris. A part de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha exercit d'amfitriona, hi ha assistit Juanma Moreno (Andalusia), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Jorge Azcón (Aragó), Marga Prohens (Balears), María Guardiola (Extremadura), Fernando López Miras (Múrcia), Carlos Mazón (Comunitat Valenciana) i Gonzalo Capellán (La Rioja).

També eren a la Plaça d'Espanya aquest diumenge els presidents del PP al País Basc, Castella-la Manxa, Catalunya, Navarra i Astúries, Javier d'Andrés, Paco Núñez, Alejandro Fernández, Javier García i Álvaro Queipo, respectivament.