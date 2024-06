Milei arremet contra Sánchez des de Madrid: "Sembla que vol emportar-se posats als espanyols"

MADRID, 21 juny (EUROPA PRESS) -

El mandatari d'Argentina, Javier Milei, ha arremès aquest divendres des de Madrid contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de voler "emportar-se posats als espanyols", malgrat que espera, ha dit, que acabin despertant, tal com va fer el seu país.

"Si els socialistes entenguessin d'economia no serien socialistes, sembla que una de les excepcions la tenen vostès amb el senyor Sánchez que evidentment, malgrat haver estudiat economia, o no va entendre o li agrada molt emportar-se posats els espanyols", ha dit, parafrasejant a l'economista Friedrich Hayek.

Milei s'ha expressat en aquests termes durant el seu discurs a la Real Casa de Correos, on ha acudit per rebre de mans de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de Madrid.

"Tinc esperances que estiguin despertant com va despertar a Argentina", ha expressat un Milei que s'ha desfet en afalacs cap a Ayuso, que, al seu torn, ha qualificat la coneguda com a 'política de motoserra' del president argentí com un "moviment reformador".

"Recordo que, quan vaig arrencar la campanya, al tancament vaig dir que jo no venia a guiar bens, venia a despertar lleons, i sembla que aquest rugir des d'un lloc allunyat de Sud-amèrica va començar a arribar a tothom, perquè ja ha donat una lliçó a Europa recentment", ha destacat.

Milei és el primer president en exercici a recollir personalment aquesta distinció, amb la qual ja han sigut reconeguts altres mandataris com l'ucraïnès Volodimir Zelenski i l'equatorià Daniel Noboa, si bé aquest va acudir a l'acte de lliurament abans de ser investit.