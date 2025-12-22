Milagros Tolón serà la nova ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i Elma Saiz nova portaveu

MADRID 22 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha nomenat a l'actual delegada del Govern a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, com a nova ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i ha designat a la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, com a nova portaveu del Govern.
Sánchez ho ha comunicat aquest dilluns en una declaració institucional des de la Moncloa i cobreix així els canvis necessaris al Govern després de la sortida de Pilar Alegría, que deixa el càrrec per concórrer com a candidata del PSOE a les eleccions autónomicas de l'Aragó del proper 8 de febrer.