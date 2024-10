Mil persones participen en la fira d'ocupació GiraFeina Esplugues impulsada per la Cambra de Barcelona

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

La fira d'ocupació GiraFeina d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), impulsada per la Cambra de Barcelona al Baix Llobregat i dedicada a facilitar el contacte entre empreses i persones que busquen feina, ha registrat aquest dimecres unes "xifres rècord" amb la participació d'unes 1.000 persones.

L'esdeveniment, coorganitzat per l'Ajuntament d'Esplugues, s'ha celebrat a l'Espai Baronda i ha permès fer més de 870 entrevistes de feina.

En concret, 17 empreses han participat a GiraFeina per oferir més de 370 ocupacions en total, informa la Cambra en un comunicat.

El president de la Cambra de Barcelona al Baix Llobregat, Carles Guilera, ha qualificat aquestes dades d'"excel·lents" i ha destacat que la iniciativa representa una gran oportunitat tant per a les empreses com per a la comunitat local.