Miki Núñez obre una nova edició de l'Oktoberfest a Barcelona

La trobada aspira a mantenir l'"essència bavaresa"
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
El festival de la cervesa Oktoberfest Barcelona ha obert aquest dijous les portes de la 12a edició amb una actuació del cantant català Miki Núñez, segons ha informat l'organització aquest divendres en un comunicat.
La trobada, a la qual els visitants podran accedir de dijous a diumenge fins al 19 d'octubre al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc, aspira a mantenir l'"essència bavaresa" un any més.
Per aconseguir-ho, tindrà gastronomia típica, concursos tradicionals de vestits típics i música en directe, alhora que oferirà noves experiències als visitants.
Durant més de dues setmanes, els assistents podran degustar productes de la regió com garró, 'kartoffelsalat', brètzels, salsitxes, xucrut i el clàssic 'apfelstrudel', i també hi haurà opcions per a celíacs i vegans.
MANTENIR RESULTATS
L'organització espera "mantenir els resultats tan positius" de l'any passat, edició que va comptar amb un rècord d'assistència, va reunir més de 110.000 assistents i va aconseguir un 96% de reserves anticipades.
L'esdeveniment, que compta amb Paulaner com a patrocinador oficial, obrirà els dijous de 17 a 23 hores, els divendres de 17 a 1 hores, els dissabtes de 12 a 1 hores i els diumenges de 12 a 23 hores.
El recinte comptarà amb accés gratuït, tot i que es recomana reservar de manera prèvia la taula (general, VIP o Llotja VIP) a través del web oficial de l'esdeveniment.