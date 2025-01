Mijoler, exalcalde del Prat: la compra de la Casa Gomis "pot dificultar" ampliar l'Aeroport

Veu "molt difícil" que Illa aprovi els pressupostos per la postura d'ERC

BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El fins a aquest dijous alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona) i diputat de Comuns al Parlament, Lluís Mijoler, ha celebrat la compra de la Casa Gomis per part del Govern central i ha dit que "pot dificultar" una ampliació de l'Aeroport de Barcelona que afecti la zona de la Ricarda, però assegura que no va ser el motiu de l'adquisició.

"Quan poses en valor un element patrimonial com aquest, segurament dificultes una mica més una possible ampliació perquè, encara que no afecta concretament aquesta zona, sí que quedaria absolutament aïllada i només seria accessible per mar o seria inaccessible", ha dit en una entrevista d'Europa Press.

"El 2019, el que va fer la proposta d'ampliació de l'Aeroport és frenar la venda, i totes les administracions es mostren més cautes per aquesta qüestió", ha explicat.

Com a conseqüència de la pretensió de l'Aeroport d'expandir-se, ha lamentat que els espais naturals del municipi i el parc agrari "siguin els febles" i no descarta que en breu hi hagi una proposta d'ampliació que afecti la Ricarda, per la qual cosa s'ha compromès a estar molt atent.

"El que és necessari és, precisament, reservar i preservar aquests espais naturals i el parc agrari, i això és, efectivament, l'interès general, i no el que ens diguin els lobbies i no el que ens diguin fins i tot els governs, sinó el que ens diu la nostra gent", ha expressat.

RELLEU A L'ALCALDIA

Mijoler, que va cedir dijous l'alcaldia a Alba Bou (Comuns) per centrar-se en el Parlament, ha defensat el seu llegat davant del repte de succeir Lluís Tejedor (alcalde durant 37 anys) i considera que ha aconseguit projectar la ciutat cap al futur, fer més transparent l'administració i mantenir "l'esperit comunitari" davant d'adversitats com la pandèmia.

Ha destacat iniciatives com l'estabilització de la plantilla de treballadors municipals, l'impuls d'habitatges assequibles a la zona sud de l'Aeroport i al Prat Nord, la construcció d'una residència de gent gran pública, l'empresa pública d'energia i els tràmits per aconseguir "aquest any" la gestió pública de l'aigua.

MUNICIPALISME

Preguntat per la reculada dels Comuns a les eleccions municipals del 2023, ha respost que s'han associat molt els Comuns a Barcelona i a l'exalcaldesa Ada Colau, cosa que ha tingut "molta repercussió cap a fora", però que ha fet que no se'ls veiés com una força política per tot Catalunya.

Ha dit que reforçar-se municipalment és un repte de cara al 2027: "Tenim un temps de tranquil·litat fins al 2027, esperem, si no hi ha eleccions a l'Estat ni al Govern de la Generalitat, i crec que ens permetrà que se'ns vegi com una força més enllà de Barcelona".

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Mijoler, que també ha estat vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha dit que les polítiques climàtiques, de mobilitat o d'habitatge s'han d'abordar des d'un punt de vista metropolità: "Si el Prat fa molt d'habitatge però Viladecans no en fa --i no dic que no en faci, és un exemple-- això no funcionarà, perquè al final els habitants de Viladecans acabaran venint al Prat".

Ha apostat per reformar la llei per elegir de manera directa el president de l'AMB i fer-ho de manera transparent perquè és una institució amb competències directes als municipis: "Ningú coneix qui és el president o vicepresident de l'AMB".

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Sobre l'aprovació dels pressupostos catalans 2025 per part del Govern, ho considera "molt difícil" davant de la posició d'ERC: "Amb les declaracions d'Ester Capella de l'altre dia en què deia que, de fet, no tenen ni equip negociador, ni té cap pressa per negociar, crec que és molt difícil que puguem tenir pressupostos".

Ha lamentat que no s'estigui avançant en les negociacions perquè estan bloquejades a l'espera del que faci ERC i ha instat el PSC a moure's: "Ara com ara qui té la responsabilitat és el PSC, i realment està anant molt lent".

"NO ENS AIXEQUEM DE LA TAULA"

També ha dit que els Comuns no congelaran la seva negociació amb el Govern sobre pressupostos, després de l'anunci de la Generalitat de multes de 90.000 euros en el règim sancionador sobre habitatge: "No ens aixequem de la taula. El que desitgem és que el PSC posi alguna cosa damunt de la taula, perquè realment no estem avançant".

Ha dit que l'acord sobre habitatge està "suficientment avançat", però que no es pot condicionar als pressupostos, i que continuaran demanant el que van pactar per a la investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa.

"Continuem treballant en les nostres propostes pressupostàries, que bàsicament venen a corroborar el que acordem en el pacte d'investidura. Hi ha moltes qüestions que no tenen una derivada pressupostària, sinó que només cal que ens demostrin que s'està fent", ha afegit.