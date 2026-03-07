Mijoler (Comuns) demana "reforçar l'escut social" com a certesa davant del context global

BARCELONA 7 març (EUROPA PRESS) -
El diputat dels Comuns en el Parlament Lluís Mijoler ha demanat "reforçar l'escut social" com la major certesa en un moment actual que, afirma, és d'incertesa a causa del conflicte que es desenvolupa a Orient Mitjà, per la qual cosa ha demanat al Govern complir els seus acords amb ERC per a l'aprovació de Pressupostos.
En una entrevista concedida a 'La2Cat' recollida per Europa Press aquest dissabte ha dit que és "responsabilitat del Govern convèncer a qui està disposat a negociar", en al·lusió a ERC, i ha assegurat que confia que s'arribarà a un acord.
Preguntat per un escenari en el qual no s'aprovessin els comptes ha assenyalat que, en aquest moment, "les eleccions a Catalunya no les vol ningú", i ha afegit que no s'entendria que mentre es parla de fronts amplis d'esquerra no hi hagués un acord sobre un Pressupost que, diu, la gent necessita.