Mijoler (Comuns) defensa un model públic de gestió de l'aigua davant la "inactuació" del Govern

Afirma que amb el model públic no hi hauria emergència per sequera

GIRONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El número 2 de la llista dels Comuns Sumar a les eleccions catalanes, Lluís Mijoler, ha reivindicat aquest dissabte la necessitat d'un model públic de gestió de l'aigua davant la "inactuació" del Govern de la Generalitat davant la sequera.

Mijoler ha criticat "la inactuació del Govern aquests últims anys i la falta total d'inversions" en una concentració a Girona contra la sobreexplotació de rius i aqüífers.

"Si totes les empreses d'aigua del nostre país estiguessin en una gestió com la que estem fent des del model públic, no estaríem en la situació d'emergència en la qual ens trobem", ha afegit.

ELOI BADIA

El cap de llista dels Comuns Sumar per Girona, Eloi Badia, ha remarcat que "el principal problema d'aquesta sequera no ha estat el canvi climàtic, sinó que ha estat la mala gestió que ha fet el Govern de Pere Aragonès i un conseller que s'ha dedicat més a fer de tertulià que no ser responsable de l'aigua".

"S'han venut entrades per un concert que ja havia fet 'sold out' fa anys, no tenim aigua disponible i quan ha començat la funció els primers a quedar-se sense seient han estat l'agricultura i la ciutadania", ha afegit.