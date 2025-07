Mijoler afirma que la reducció de la jornada laboral "seria bona per a les pimes"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El diputat dels Comuns al Parlament, Lluís Mijoler, ha instat les patronals a negociar per reduir la jornada laboral i ha afirmat que es tracta d'una mesura que "seria bona per a les pimes del país".

Ho ha dit aquest dimecres en una atenció als mitjans abans de celebrar-se una mobilització convocada per CCOO i la UGT per exigir el desbloqueig de la negociació dels convenis col·lectius i la reducció de la jornada laboral davant la seu de Foment del Treball, a Barcelona.

"No s'entén aquest bloqueig que planteja una part de les patronals. Tenim una situació econòmica immillorable i aquesta mesura augmentaria la productivitat dels treballadors, cosa que seria bo per a les pimes del nostre país", ha argumentat Mijoler.

A parer seu, la reducció de la jornada laboral tindria un impacte positiu en aproximadament el 70% dels treballadors a Catalunya, una mica més de dos milions de persones: "Majoritàriament serien dones i joves", ha puntualitzat.

"Tenir temps per viure, per gaudir de la família i dels amics i per assistir a actes culturals ha de formar part del que les administracions han de treballar per millorar la vida de les persones", ha subratllat.