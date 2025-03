Miguel Vicente, reelegit president de Tech Barcelona

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

Miguel Vicente ha estat reelegit com a president de Tech Barcelona per l'assemblea general de socis celebrada aquest dilluns, informa l'entitat en un comunicat.

La nova Junta Directiva, liderada per Miguel Vicente com a president i Ignasi Costas com a secretari general, manté la gran majoria dels seus components i incorpora nou nous membres, amb una notable presència de dones i perfils joves.

En concret, s'hi sumen Montserrat Vendrell (Aliath Bioventures), Marcel Prunera (Crea Inversión), Maria Mora (Foment del Treball), Rita Almela (World Trade Center Barcelona), Marina Saurí (Qisu Brand), Gina Vidal (Synastry Hub), Ana Jipa (Olyn Lab), Roger Casals i Elena Rico (Impact Partners).