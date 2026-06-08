Miguel A. Torres publica 'Una vida entre viñedos', que recull les seves memòries

BARCELONA 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president de Familia Torres, Miguel A. Torres, publica 'Una vida entre viñedos', un llibre que recull les seves memòries, informa l'empresa en un comunicat aquest dilluns.
El llibre és "una crònica íntima i compromesa de la seva trajectòria vital, la transformació del vi espanyol i la seva lluita contra el canvi climàtic".
Torres ha explicat que, amb les memòries, ha volgut compartir la història del celler, a més de l'"amor per la vinya, la responsabilitat amb el futur del planeta i la convicció que el vi, gaudit amb moderació i lligat a la gastronomia, enriqueix la vida i les relacions humanes".
El llibre recull la trajectòria de Torres des dels "primers records familiars" fins a la seva formació, la incorporació a l'empresa familiar i el procés de modernització del celler.
El pròleg ha anat a càrrec del 'master of wine' Pedro Ballesteros, que ha explicat que "aquestes memòries són necessàriament incompletes", ja que Torres encara té recorregut.