Miguel A. Torres (Familia Torres) entre els 100 líders climàtics mundials, segons 'Time'

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de Familia Torres, Miguel A. Torres, ha estat seleccionat com una de les 100 persones més influents del món en el lideratge de l'acció climàtica, segons la revista 'Time'.

Torres ha estat inclòs en la llista en la categoria 'Innovadors' i és l'únic productor de vi que apareix en el rànking, ha explicat el celler en un comunicat aquest divendres.

La revista "ha valorat especialment la seva implicació en la creació de l'associació International Wineries for Climate Action", entitat que impulsa la descarbonització del sector del vi, com també els esforços en matèria de sostenibilitat amb projectes de recerca col·laboratius.

Per confeccionar aquesta llista, els periodistes i editors de 'Time' van avaluar les candidatures proposades per líders del sector i organitzacions col·laboradores com Global Optimism i The B Team, a més del Consell Assessor de TimeCO2, "prioritzant les accions recents i els assoliments mesurables i ampliables".

Torres ha dit en unes declaracions a la publicació que la societat ha de "deixar de dependre dels combustibles fòssils" i ha assegurat que la col·laboració és clau per accelerar la descarbonització de l'activitat.