De Miguel (Cepyme) afirma estar en una "transició tranquil·la" del mandat del seu antecessor

BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha afirmat que està fent una "transició tranquil·la" del mandat del seu antecessor, Gerardo Cuerva, i ha remarcat que tots dos formen part de la mateixa organització.

"Ens preocupa el mateix. Crec que és important també mantenir aquest llegat que tenim d'aquests últims 6 anys. Tot amb absoluta normalitat", ha dit en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press tres dies després de guanyar les eleccions de Cepyme amb un 52,7% dels suports.

Preguntada per com es diferenciarà la seva acció de l'etapa anterior, ha apuntat que no renunciarà als 40 anys d'història de Cepyme i que el seu mandat "no té per què ser una revolució".

Ha apuntat que una cosa que vol, en les seves paraules, és visibilitzar la pime del territori: "Estarem molt presents. I després ja anirem desgranant diferents projectes que tenim per treballar".

En referència a la reducció de la jornada laboral, ha rebutjat amb "una claríssima oposició" al fet que s'apliqui via llei o via decret del Govern central en l'empresa espanyola.