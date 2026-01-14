Miguel Ángel Gallardo renuncia a l'acta de diputat a l'Assemblea d'Extremadura: "Faig un pas al costat"

MÈRIDA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'ex-secretari general del PSOE a Extremadura Miguel Ángel Gallardo ha comunicat aquest dimecres a la Comissió Gestora del PSOE d'Extremadura la seva renúncia a l'acta de diputat a l'Assemblea d'Extremadura.
"Ha estat un honor servir i compartir tants anys de compromís, esforç i aprenentatge al costat de tantes persones meravelloses. Però avui faig un pas al costat per preservar la meva dignitat i recuperar la serenor que em permeti continuar endavant amb la consciència tranquil·la", ha dit Gallardo en l'escrit de renúncia.
En el comunicat, assegura que la decisió "no és fruit d'un rampell ni d'una circumstància puntual", sinó "el resultat d'una reflexió llarga, serena i profundament personal".
Gallardo també assegura que la decisió l'ha presa pensant en "els qui sempre han confiat en mi, especialment el meu partit i els milers de militants que em van elegir per ser el secretari general del nostre partit".
"I després d'aquest temps de reflexió he pres la decisió de renunciar a prendre possessió com a diputat a l'Assemblea d'Extremadura. Ho faig amb plena convicció i amb la tranquil·litat de saber que és el més correcte en aquest moment de la meva vida", afegeix l'escrit.