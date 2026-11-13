Microsoft recupera els seus serveis tot i que adverteix de "problemes intermitents"

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Microsoft ha informat que els seus serveis s'estan recuperant a les diferents regions on s'havien vist afectats, després de més de 20 hores en què Teams, Outlook i el seu 'software' d'intel·ligència artificial (IA), Copilot, hagin estat inoperatius.
"Estem veient un progrés continu en la recuperació a les regions afectades, amb millores més àmplies a l'Amèrica del Nord, millores sostingudes a gran part d'Europa i senyals encoratjadors de recuperació a Àsia-Pacífic", ha compartit la companyia des de Microsoft 365 Status.
L'empresa encara treballa per estabilitzar la infraestructura que ha aconseguit recuperar després que dijous a la tarda es detectessin problemes en l'accés o en l'ús de Microsoft Teams, que es van acabar estenent a les bústies d'Exchange Online, cosa que va acabar afectant els serveis de Microsoft 365, a més de Copilot, SharePoint i Defender XDR.
Tot i així, la companyia ha advertit que "alguns usuaris encara poden experimentar problemes intermitents d'accés o retards en l'enviament de correus electrònics mentre continua la mitigació a la infraestructura afectada restant".
La caiguda massiva dels serveis de Microsoft, amb una durada superior a les 20 hores, també ha afectat dos dels principals 'chatbots', Claude i ChatGPT, en impactar en els connectors que permeten integrar-los als serveis de Microsoft, sense que això repercuteixi en el seu ús.
Segons la BBC, Microsoft ha informat que la causa es deu a una "càrrega elevada" en la seva infraestructura, mentre que Bloomberg ha explicat que un procés central dels servidors afectats es va saturar i va fer que perdessin capacitat.
En qualsevol cas, un executiu de Microsoft, Charles Lamanna, ha declarat que no és un incident que tingui a veure amb la ciberseguretat i que no hi ha constància d'activitat maliciosa.