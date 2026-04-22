MicroBank presenta el seu model de microcrèdits per promoure la inclusió financera davant l'ONU

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -
MicroBank ha presentat davant l'ONU el seu model de microcrèdits, que ha assegurat que "demostra que és possible combinar sostenibilitat financera i impacte social" per promoure la inclusió financera i social, informa en un comunicat aquest dimecres.
Ho ha fet en la sessió 'Finançament per al Desenvolupament' del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de l'ONU, celebrada aquest dilluns, en la qual s'ha destacat el lideratge de MicroBank a Espanya i Europa.
L'entitat ha destacat la col·laboració amb unes 300 entitats públiques i privades per afavorir la creació d'ocupació, i ha assenyalat que, el 2025, va finançar més de 2.000 projectes d'emprenedors fruit d'aquesta col·laboració, amb un volum total de 46,5 milions d'euros.
Ha afegit que aquestes entitats, que inclouen ajuntaments, cambres de comerç, organitzacions sense ànim de lucre o escoles de negocis, ofereixen assessorament personalitzat, supoprt en l'elaboració de plans de negoci i acompanyen als emprenedors.
El banc ha recordat que s'hi ha d'afegir la MicroBank Academy, que compta amb prop de 100 cursos gratuïts en línia sobre habilitats digitals i gestió empresarial.
IMPACTE SOCIAL
MicroBank ha destacat l'impacte social dels seus microcrèdits, i que el 97% dels emprenedors no haurien pogut iniciar el seu negoci sense el suport del microcrèdit, mentre que el 32% estava en situació de desocupació.
La directora general de MicroBank, Cristina González, ha assenyalat que les microempreses i els autònoms són el 95% del teixit empresarial a Espanya, "per la qual cosa incidir en l'accés al finançament d'aquests col·lectius té un clar impacte positiu en l'economia del país i en el benestar social".
A més, ha assenyalat que permet reduir barreres de finançament, el dèficit en educació financera i la falta d'experiència empresarial a través de l'acompanyament necessari.