MicroBank finança operacions per valor de 2.444 milions en 2025, un 18% més

Aprova 277.819 operacions, un 19% més
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
MicroBank va tancar l'exercici 2025 amb el finançament de 277.819 operacions per valor de 2.444 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 19% en el nombre d'operacions i del 18% en el seu valor, segons ha informat en un comunicat.
L'entitat ha explicat que va tancar l'any "amb un balanç positiu de l'activitat" i que es consolida la tendència alcista, que li ha permès augmentar en un 70% el volum de finançament en els últims dos anys.
Ha detallat que Catalunya, Madrid i Andalusia van ser les comunitats autònomes que van concentrar un major volum de finançament, amb 572 milions, 449 milions i 393 milions, respectivament.
Per tipus de client, els microcrèdits a famílies van augmentar un 21%, fins a les 243.970 operacions i un total d'1.672 milions, amb un import mitjà de 6.825 euros per família.
Per la seva banda, els préstecs Skills & Education per a estudiants van registrar un augment del 73%, amb 2.707 milions per un valor total de 26,4 milions.
PETITS NEGOCIS
L'entitat ha assegurat que, a més dels crèdits a famílies, l'àmbit que va registrar un major increment va ser la posada en marxa i consolidació de petits negocis, amb 30.506 crèdits per un valor total de 662,4 milions, un 19% més.
Ha destacat també el llançament de MicroBank Academy, una plataforma gratuïta de foment de l'emprenedoria que ofereix 100 cursos en línia i que durant l'any passat va superar les 50.000 visites.
MicroBank va tancar l'any amb el llançament del microcrèdit d'agroinversión sostenible, que va assolir 1,8 milions de finançament, i va destinar 55,2 milions a inversions de 310 projectes en l'àmbit social.
La directora general de MicroBank, Cristina González, ha explicat que "més enllà de les xifres, aquest balanç reflecteix l'impacte" que l'entitat genera en famílies, emprenedors i sectors com l'educació, l'empresa social i el món rural.