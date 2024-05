MicroBank finança 1.019 projectes d'educació per a estudiants el 2023, un 49,6% més

L'import mitjà dels préstecs 'Skills & Education' per a estudiants és de 7.140 euros



BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha finançat 1.019 projectes d'educació, formació i competències per a estudiants a través del programa 'Skills & Education' a Espanya el 2023, un 49,6% més respecte a l'exercici anterior.

Segons ha informat en un comunicat d'aquest dilluns, el banc va oferir préstecs per un valor de 7,28 milions d'euros durant l'any passat, la qual cosa suposa un increment del 68,7% respecte al 2022.

L'import mitjà de les operacions de la iniciativa, sorgida d'un acord entre MicroBank i el Fons Europeu per a Inversions (FEI), es va situar en 7.140 euros el 2023, un 12,7% més.

El préstec té com a finalitat finançar cicles formatius de grau superior, graus i màsters universitaris i doctorats, a més de cursos d'habilitats digitals i capacitació professional.

Quant al perfil de l'estudiant, el 61% dels beneficiaris són dones, respecte a un 39% d'homes, i l'edat mitjana és de 28,5 anys.

Per àmbit d'estudi, les principals temàtiques triades són salut i benestar, negocis, administració i dret, i educació.

IMPULSADA EL 2022

Des que es va crear el 2022, la iniciativa ha ajudat 1.895 estudiants amb la concessió de finançament per un valor de 13,2 milions d'euros i 325 empreses del sector educatiu, de la formació i del desenvolupament d'habilitats professionals.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha subratllat que el programa 'Skills & Education' s'ha consolidat "com una eina útil per facilitar l'accés a un lloc de feina o per millorar les condicions laborals".