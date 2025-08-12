MicroBank duplica en tres anys la concessió de microcrèdits per a estudiants

Ha concedit 695 crèdits per un total de 7 milions entre gener i juny, una xifra "rècord"
BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha finançat un total de 695 projectes d'educació, formació i competències per a estudiants a través del programa Skills & Education durant el primer semestre de 2025, informa l'entitat aquest dimarts en un comunicat.
Aquesta xifra representa "un creixement rècord" del 50,1% respecte al primer semestre de 2024 i duplica les xifres del primer semestre de 2023 que van anar 351 projectes.
Quant a volum de finançament, la iniciativa, sorgida d'un acord entre MicroBank i el Fons Europeu d'Inversions (FEI), va oferir préstecs per valor de 7 milions d'euros durant el primer semestre, la qual cosa suposa un increment interanual del 61%, i el finançament mitjà dels crèdits concedits va ser de 10.074 euros.
El préstec Skills & Education enfocat a totes aquelles persones que volen ampliar la seva formació i ocupabilitat, té com a finalitat finançar cicles formatius de grau superior, graus i màsters universitaris i doctorats, així com cursos d'habilitats digitals i capacitació professional.
Des del seu llançament en 2022 fins a juny de 2025, MicroBank ha concedit un total acumulat de 4.049 operacions, per uns 34 milions d'euros.
Respecte al perfil dels beneficiaris, un 59% són dones, enfront d'un 41% d'homes; i dos de cada tres estudiants eren menors de 30 anys en el moment de rebre el crèdit.
Les principals comunitats autònomes receptores han estat Catalunya amb 1.023 operacions, Madrid amb 992, i Andalusia amb 451.
Els més joves, en la seva gran majoria, van contractar el préstec per un canal digital, atès que el producte Skills & Education pot sol·licitar-se també de manera 100% online a través d'imagin.
CRISTINA GONZÁLEZ
Per àmbit d'estudi, les principals temàtiques triades són salut i benestar; negocis, administració i dret, i educació.
"El préstec Skills & Education és una excel·lent eina pels qui vulguin invertir en el seu futur. La nostra voluntat és trencar barreres quant a l'accés a la formació per fomentar l'ocupabilitat", ha assegurat la directora general de MicroBank, Cristina González.