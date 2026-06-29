Publicat 29/06/2026 13:34

MicroBank destina 36,5 milions a finançar 2.300 projectes d'emprenedors sènior el 2025

Archivo - Façana de la seu de CaixaBank a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -

MicroBank va destinar 36,5 milions d'euros a finançar 2.303 projectes d'emprenedors sènior --més grans de 55 anys-- el 2025, informa en un comunicat aquest dilluns.

L'import mitjà de cada operació va ser de 15.900 euros, "la qual cosa reflecteix la importància d'aquest instrument financer" per impulsar iniciatives empresarials viables i contribuir al sosteniment de l'economia local

Del total, el 77% de les sol·licituds de finançament van ser per poder ampliar el negoci i el 23% per iniciar nous projectes empresarials.

Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més projectes d'aquesta mena finançats, amb el 26% del total, seguida d'Andalusia (21,3%), Madrid (11,5%) i la Comunitat Valenciana (7,7%).

La directora general de l'entitat, Cristina González, ha explicat que l'objectiu és facilitar eines financeres que s'adaptin a "les diferents etapes vitals dels emprenedors".

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