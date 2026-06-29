MicroBank destina 36,5 milions a finançar 2.300 projectes d'emprenedors sènior el 2025

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
MicroBank va destinar 36,5 milions d'euros a finançar 2.303 projectes d'emprenedors sènior --més grans de 55 anys-- el 2025, informa en un comunicat aquest dilluns.
L'import mitjà de cada operació va ser de 15.900 euros, "la qual cosa reflecteix la importància d'aquest instrument financer" per impulsar iniciatives empresarials viables i contribuir al sosteniment de l'economia local
Del total, el 77% de les sol·licituds de finançament van ser per poder ampliar el negoci i el 23% per iniciar nous projectes empresarials.
Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més projectes d'aquesta mena finançats, amb el 26% del total, seguida d'Andalusia (21,3%), Madrid (11,5%) i la Comunitat Valenciana (7,7%).
La directora general de l'entitat, Cristina González, ha explicat que l'objectiu és facilitar eines financeres que s'adaptin a "les diferents etapes vitals dels emprenedors".