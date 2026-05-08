Metsola (PE) reivindica el paper d'Europa i que mantenir-se units ens fa "més forts"

L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona commemora el Dia d'Europa
BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Parlament Europeu (PE), Roberta Metsola, ha reivindicat aquest divendres el paper d'Europa i que mantenir-se units és el que fa "més forts" els països membres.
"Mantenir-nos units ha estat i serà sempre el que ens fa més forts. Més gent que mai entén què significa Europa, què protegeix, què fa possible i fins on pot arribar", ha sostingut en un video emès durant una jornada organitzada per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona per commemorar el Dia d'Europa amb alumnes de centres educatius de Catalunya.
Segons Metsola, Europa ha transformat països, ha canviat vides i ha ampliat uns horitzons que semblaven impossibles anys enrere, i considera que la ciutadania ho pot veure i sentir diàriament.
"Ho podeu veure i sentir amb una feina que ens permet viure, amb aliments que ens podem permetre, amb la seguretat de saber que les nostres famílies estan protegides i els nostres drets garantits. Aquesta és la nostra Europa en moviment", ha recalcat.
També ha defensat que, quan l'han posat a prova, Europa ha estat a l'alçada, com quan Rússia va envair Ucraïna perquè "no va mirar cap a una altra banda".
"ENS VAM MANTENIR FERMS"
"Ens vam mantenir ferms, ens vam mantenir units. I aquest mateix esperit és el que avui ens impulsa a actuar en l'àmbit de l'habitatge, de l'energia, del cost de la vida, de l'ocupació i la competitivitat", ha afegit.
L'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona ha organitzat per quart any consecutiu aquesta jornada lúdica i pedagògica, en la qual han participat més de 600 alumnes de 22 centres educatius.