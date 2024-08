Metges Sense Fronteres denuncia que autoritats italianes bloquegen 60 dies el vaixell que havia rescatat a 191 migrants

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

Autoritats italianes han bloquejat durant 60 dies el vaixell de Metges Sense Fronteres (MSF), Geo Barents, després d'haver rescatat 191 migrants, segons ha denunciat aquest dimarts l'ONG.

Segons ha assenyalat Metges Sense Fronteres, l'ordre de detenció es va emetre després de diverses operacions de salvament que van tenir lloc la matinada del 23 d'agost al Mediterrani central, en les quals Geo Barents va rescatar 191 persones.

Per la seva banda, Itàlia ha al·legat que el Geo Barentz no va proporcionar informació "oportuna" al Centre de Coordinació de Salvament Marítim italià (MRCC) i que va posar "en perill" la vida de persones.

Metges Sense Fronteres ha rebutjat "de ple" aquestes acusacions, que han dit que estan "basades únicament en informació facilitada per la Guàrdia Costanera líbia".

En aquest sentit, el cap de l'equip de recerca i rescat de MSF, Riccardo Gatti, ha explicat que el 23 d'agost els equips de MSF en el Geo Barents van dur a terme cinc operacions de rescat. La tercera, de la qual s'atribueix a MSF de no haver-hi informat a temps, es va produir després que l'equip del vaixell presenciés com un nombre considerable de persones queia per la broda en els voltants del vaixell.

"Va ser en plena nit; vam veure a gent saltant d'un vaixell de fibra de vidre, caient o sent empesa a l'aigua. Els nostres equips no tenien més opció que acudir, estabilitzar les persones i treure-les de l'aigua el més aviat possible", ha assegurat per afegir que "hi havia un perill imminent que la gent s'ofegués o es perdés en la foscor de la nit".

Metges Sense Fronteres ha exposat que es tracta de la tercera vegada que el Geo Barents és detingut i és la detenció "més perllongada" que afronta el buc. Fins avui, l'ONG ha indicat que és la 23 ocasió en la qual un buc de rescat humanitari ha estat detingut des de l'entrada en vigor del decret-llei italià a principis de 2023, conegut com a Decret Piantedosi. "El decret-llei està específicament dissenyat per impedir les vitals activitats de recerca i rescat de les organitzacions no governamentals al mar", ha apuntat.

AVISEN QUE AQUESTA DETENCIÓ FARÀ "MÉS MORTÍFER" EL MEDITERRANI

Així mateix, ha assenyalat que, actualment, el Geo Barents no pot realitzar rescats al Mediterrani a causa de la citada detenció. "Aquesta paralització agreujarà encara més la ja insuficient capacitat de recerca i rescat en el mar, fent que el Mediterrani central --una de les rutes migratòries més perilloses del món-- sigui encara més mortífer", ha denunciat l'ONG.

Finalment, Metges Sense Fronteres ha instat a les autoritats italianes a alliberar al Geo Barents "perquè compleixi amb el seu deure rescatar vides i deixi immediatament d'obstruir l'assistència humanitària de salvament en el mar". També ha demandat a la Unió Europea i als seus Estats membres al fet que suspenguin tot suport material i financer a la Guàrdia Costanera líbia i a les autoritats "amb un historial de violacions de drets humans".

L'ONG realitza activitats de recerca i rescat des del 2015 i ha treballat en vuit bucs de salvament diferents (sols o en associació amb altres ONG), rescatant a més de 91.000 persones. Des de l'inici de les operacions de recerca i rescat a bord del Geo Barents al maig de 2021, els equips de Metges Sense Fronteres han rescatat més de 12.300 persones, recuperat els cossos de 24 persones, organitzat l'evacuació mèdica de 4 supervivents i assistit en el part d'un bebè.