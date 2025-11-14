Uns metges forenses avaluen Jordi Pujol perquè l'AN decideixi si ha de viatjar a Madrid

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Un grup reduït de metges forenses de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec) han avaluat l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per determinar si es pot sotmetre al judici que començarà el pròxim 24 de novembre a l'Audiència Nacional, segons ha avançat Catalunya Radio.
Segons ha pogut saber Europa Press, va ser dijous passat quan els facultatius es van desplaçar fins al domicili de l'expresident i li van fer diverses proves amb la finalitat de determinar si està en condicions de desplaçar-se fins a Madrid.
L'Audiència Nacional va ordenar que es practiqués aquest reconeixement mèdic a la vista dels informes aportats per la defensa de Pujol sobre el seu estat de salut, inclòs un sobre les seves capacitats cognitives, atès que l'expresident té 95 anys.