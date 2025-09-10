MC convoca una vaga el 3 d'octubre per "recuperar la dignitat" de la professió

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha convocat una vaga del personal facultatiu del sistema públic i concertat català el 3 d'octubre per "recuperar la dignitat en l'exercici professional", informa aquest dimecres en un comunicat.
La vaga tindrà lloc de les 8 hores del divendres 3 d'octubre a les 8 hores del 4 d'octubre, coincidint amb l'aturada mèdica que han convocat aquell dia diferents organitzacions sindicals espanyoles contra l'avantprojecte de la llei de l'Estatut Marc.
La convocatòria de MC afecta el personal adjunt i en formació (residents) dels grups professionals de metges, farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics.
MC ha considerat "més que justificada" la mobilització mèdica d'àmbit estatal, però ha assenyalat que és conscient que les competències sanitàries estan majoritàriament descentralitzades i que correspon a la Conselleria de Salut oferir unes condicions de treball dignes.
L'organització sindical assegura que la deterioració de la sanitat pública "no s'ha revertit" malgrat les petites millores aconseguides en anteriors mobilitzacions, i ha assenyalat que continua la sobrecàrrega assistencial i la manca de recursos.
MC crida a la mobilització per reclamar a la Conselleria de Salut i les patronals sanitàries, independentment de com acabi la negociació de l'Estatut Marc, la implantació de mesures "assolibles en el marc de les competències autonòmiques que millorin i dignifiquin l'exercici professional de la medicina en el sistema sanitari català".
Entre aquestes mesures hi ha mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball mèdic i facultatiu, limitar l'agenda dels metges de família d'atenció primària a un màxim de 25 actes assistencials, modificar les guàrdies i descansos postguàrdia i finançar les activitats de formació, docència i recerca del personal.