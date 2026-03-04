Metges de Catalunya convoca una vaga el 19 i 20 de març per demanar millors condicions laborals

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Metges de Catalunya ha convocat dues jornades de vaga del personal facultatiu del sistema públic i concertat el 19 i 20 de març per reclamar millores per al col·lectiu, que ja va protagonitzar aturades a l'octubre, desembre, gener i febrer, informa aquest dimecres en un comunicat.
Aquesta convocatòria de Metges de Catalunya coincideix amb la setmana de mobilitzacions convocada pels sindicats educatius i la manifestació prevista el 20 de març.
Metges de Catalunya ha assegurat que la regulació de les condicions laborals del personal mèdic "és competència de la Generalitat", i ha subratllat que el marc normatiu vigent permet a les comunitats autònomes establir millores específiques en matèria de jornada, descansos i organització de la feina.
De cara a aquesta convocatòria de vaga, el sindicat ha sostingut que el departament liderat per la consellera de Salut, Olga Pané, fins i tot pot "promoure estatuts o convenis propis".
Metges de Catalunya ha plantejat nou reivindicacions que passen per mantenir el respecte a la singularitat i responsabilitat del treball mèdic i facultatiu, reformar el règim actual de jornada complementària i descansos postguàrdia, anticipar l'edat de jubilació i limitar les agendes dels metges de l'atenció primària a 25 actes assistencials.
També reclama mantenir en l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) el terç no assistencial, establir el finançament íntegre de totes les activitats de formació, docència i recerca del personal facultatiu del Siscat, regular l'excés d'activitat mitjançant programes especials voluntaris amb una retribució mínima del 150% de l'hora ordinària i augmentar la retribució per hora de guàrdia.
Metges de Catalunya ha emfatitzat que el malestar del col·lectiu mèdic és "profund i perllongat en el temps", i ha reclamat a Salut una negociació real i efectiva que permeti acords concrets que donin resposta a les seves reivindicacions.