El metge Steegmann renúncia a l'adreça de Vox i no tampoc recollirà l'acta del Congrés

MADRID, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

El metge Juan Luis Steegmann ha renunciat als seus càrrecs a la direcció nacional de Vox i ha anunciat també que no recollirà l'acta de diputat que li corresponia després de la sortida de l'exportaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa dels Monteros.

Vox va obtenir en les eleccions generals del passat 23 de juliol cinc escons per la circumscripció de Madrid, per la qual cosa Steegmann, número sis en aquesta llista, era el cridat a ocupar el buit deixat per Espinosa dels Monteros amb la seva renúncia.

No obstant això, aquest dijous ha anunciat que tampoc recollirà l'acta i deixa pas a la següent a la llista, la també diputada durant l'anterior legislatura Carla Toscà.

En un comunicat al que ha tingut accés Europa Press, Steegmann assegura que haver estat membre del Congrés ha estat un honor "incommensurable" en la seva carrera, però no repetirà en la propera legislatura.

"El dia 24 de juliol es tancava la porta per continuar sent diputat, i va ser la raó perquè presentés la meva dimissió en el comitè executiu nacional de Vox. Ara s'obre de nou la porta del Congrés, però no vaig a entrar per ella", revela.

Amb això, renúncia també al seu lloc de vocal en el Comitè Executiu Nacional de Vox, agraint a Santiago Abascal l'oportunitat que se li va brindar.

Segons assegura, va intentar fer-ho "amb lleialtat, sinceritat i afecte" i "tractant que la dignitat del càrrec es traduís en el millor servei a la salut dels espanyols, a Espanya, i a Vox".

"Donant-te les gràcies de tot cor, aquí està el meu ànim i el meu braç pel que tu necessitis i Vox requereixi", finalitza la seva missiva dirigida al líder del partit.

Metge de professió, Steegmann va ser la veu de Vox durant la pandèmia de la Covid-19 i un dels majors detractors del llavors ministre de Sanitat, Salvador Illa, a qui va demanar reiteradament la dimissió.