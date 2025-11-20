El metge de Pujol demana que l'expresident català comparegui de forma "privada"

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El metge personal de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha demanat que Pujol declari de forma "privada" i es protegeixi la seva dignitat.
"Què volen? Veure'l degradat? Davant de tothom? Exhibir-lo?", ha expressat en una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press aquest dijous.
Padrós ha mostrat la seva preocupació i "desconcert" per la cita per videoconferència de l'Audiència Nacional del dilluns perquè, segons ha assegurat, l'expresident no està en condicions de declarar amb plenes garanties des del punt de vista cognitiu.
"No està en condicions de poder-se defensar ni d'argumentar dialècticament, té dificultats per mantenir una conversa amable, des del punt de vista de l'orientació, la reiteració, la comprensió. La justícia ha de ser cega, però no inhumana", ha afegit.
Finalment, ha afirmat que, "si no hi ha cap ensurt", rebrà l'alta aquest divendres, però no per fer vida normal, sinó per fer convalescència a casa seva.