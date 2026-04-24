El metge de Pujol diu que l'expresident "no està en condicions" per anar a l'AN a Madrid

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -
El metge personal de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha assegurat que Pujol "no està en condicions" per anar al judici de l'Audiència Nacional a Madrid, on ha estat citat aquest dilluns.
En una entrevista aquest divendres a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha assegurat que l'expresident pateix malalties degeneratives i progressives, i que es troba "estable però discretament pitjor" que fa uns mesos.
"Fer-lo anar em sembla una mica, per dir-ho suaument, molt cruel", i ha afegit que fa l'efecte que el tribunal no es refia dels forenses que van examinar Pujol a Barcelona.
També ha sostingut que Pujol "no està en condicions de poder-se defensar i establir no només un relat, perquè té afectada la memòria, sinó de contradicció, d'argumentació dialèctica", i ha afegit que fer-lo anar a Madrid pot suposar una vulneració de drets humans.
Ha detallat que ell no està implicat en la preparació del viatge i que és la família i l'advocat de Pujol els qui se n'estan encarregant, i ha afegit que la voluntat del seu pacient és anar al judici.