Mesoestetic Pharma Group tanca el 2025 amb una facturació de 86,8 milions, un 5,7% més

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Mesoestetic Pharma Group va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 86,8 milions d'euros, un 5,7% més que el 2024, i un 20% més si s'exclou la Xina, el seu principal mercat, informa en un comunicat aquest dimarts.
El co-CEO de l'empresa, Carles Font, ha explicat que "el creixement del 2025 demostra la solidesa" del model i la capacitat de creixement sense dependre d'un únic mercat.
Font ha celebrat que l'acompliment dels països on és present més enllà de la Xina "confirma que l'estratègia de diversificació internacional està donant resultats molt positius".
El 2025, l'empresa va posar el focus en la consolidació dels mercats europeus i l'impuls de mercats estratègics al continent americà, com els Estats Units, Colòmbia i el Brasil.
Per al 2026, l'empresa preveu assolir una facturació d'uns 91 milions, i estima una inversió de quatre milions entre 2026 i 2027 destinada a la incorporació de nous equips de producció, la millora d'instal·lacions logístiques i la implementació de programari avançat per a l'optimització d'operacions.