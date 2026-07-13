Publicat 13/07/2026 17:48

MEScat suspèn cautelarment de militància l'exalcalde de Sant Feliu (Girona) Pere Albó

GIRONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -

MEScat Independentistes d'Esquerra ha suspès cautelarment de militància l'exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (Girona) Pere Albó després de saber-se que ha estat detingut per presumptament masturbar-se a la piscina d'un hotel del municipi davant de diverses persones, algunes menors.

En un comunicat aquest dilluns, el partit expressa la seva "absoluta sorpresa i consternació" pels fets, que condemnen de manera rotunda, i han explicat que han obert un expedient per investigar-ho.

Segons han informat, Albó quedarà suspès de militància fins que es tanqui l'expedient.

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