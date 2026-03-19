La Mesa del Parlament tramita la retirada del projecte de pressupostos del Govern

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament s'ha reunit aquest dijous al migdia, durant el recés del ple, per tramitar la retirada del projecte de pressupostos de la Generalitat del 2026 del Govern.
Aquest mateix dijous el Govern ha presentat a la cambra la retirada tant d'aquest projecte de llei com del projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos.
D'aquesta manera, s'ha desconvocat la sessió plenària de divendres, en què inicialment s'havien de debatre les esmenes a la totalitat al projecte, després de constatar el Govern la manca d'acord amb ERC perquè retirés la seva.
El Govern i ERC van acordar dimecres la retirada dels comptes públics presentats per l'executiu a la cambra, per donar-se més temps per negociar-los i que puguin ser una realitat en l'actual període de sessions, que finalitza al juliol.
També aquest dijous, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat un Consell Executiu extraordinari per aprovar un suplement de crèdit a les finances de la Generalitat per valor de 5.988 milions d'euros, per pal·liar l'efecte sobre les arques públiques de no comptar amb uns nous comptes.