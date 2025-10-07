La Mesa del Parlament ofereix a Castillejo (CUP) rebre-la en audiència després de tornar de la Flotilla

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlament ha ofert a la líder de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo, rebre-la en audiència aquest dimecres després d'haver tornat aquest dilluns en ser deportada per Israel per participar en la Flotilla Global Sumud.
Fonts parlamentàries han explicat que la diputada haurà de decidir si vol que se celebri aquesta audiència, i també intervindrà aquest dimecres en el debat de política general (DPG) en nom de la CUP.
Castillejo va participar en la Flotilla Global Sumud juntament amb el membre del secretariat de la CUP Adrià Plazas, i tots dos van tornar aquest dilluns a l'Aeroport de Barcelona-el Prat després de ser deportats per Israel.