La Mesa del Parlament incoa un expedient disciplinari a l'ex-secretària general Esther Andreu

Rebutja una petició de Vox per suspendre Wagensberg (ERC) de les seves funcions com a diputat



BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha obert un expedient disciplinari a Esther Andreu, qui va ser secretària general entre 2015 i 2022, després que l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va denunciar en un informe que es podria haver produït un conflicte d'interès en el procediment per cobrir les vacants d'uixers en el qual es va contractar el seu fill.

Segons fonts parlamentàries, l'informe jurídic preliminar considera que, tot i que Andreu --que va dimitir el maig del 2022-- no va influir en el procediment, el fet de no abstenir-se des del començament ja motiva l'inici d'incoació d'aquest expedient disciplinari.

Les mateixes fonts han informat sobre el nomenament de l'instructor del cas, que serà l'actual secretari general, de manera que s'obre un període d'instrucció que pot durar sis mesos, tal com preveu la llei.

VOX I WAGENSBERG

A més, l'òrgan parlamentari ha rebutjat un escrit de Vox que exigeix suspendre Ruben Wagensberg de les seves funcions com a diputat d'ERC.

El Suprem té una causa oberta per investigar per terrorisme dins el cas Tsunami Democràtic el diputat republicà, que resideix a Suïssa, i l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, una causa per la qual Vox està personat com a acusació particular.