La Mesa del Parlament admet a tràmit els debats sobre el traspàs de Rodalies i sobre seguretat

BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlament ha admès a tràmit aquest dimarts la sol·licitud per celebrar un debat monogràfic sobre Rodalies registrada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la petició de debat monogràfic sobre seguretat registrada pel grup del PSC-Units.

Mentre que la sol·licitud dels socialistes seguirà el tràmit a la Junta de Portaveus, la junta no pot evitar la celebració del debat registrat pel president i haurà d'acordar la data amb el Govern, segons han informat fonts parlamentàries.

D'aquesta manera, si l'executiu català ho demana, el debat monogràfic sobre la situació de Rodalies i el "traspàs integral" del servei es podria incloure en l'ordre del dia del pròxim ple dels dies 24, 25 i 26 d'octubre.

Per la seva banda, els socialistes demanen en la seva sol·licitud un debat sobre seguretat que serveixi per conèixer l'evolució de la seguretat pública a Catalunya i analitzar les causes de l'"increment" dels delictes.

XARXA DE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE

L'òrgan parlamentari també ha acordat a la reunió d'aquest dimarts la composició de la Xarxa de Transversalitat de Gènere per vetllar per la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en el treball legislatiu proposada pel Grup de treball en equitat de gènere.

La Xarxa es formarà amb presidents de les comissions dels diferents grups parlamentaris i, en cas de no presidir cap comissió, serà un diputat el que en formi part.

Cap diputat de Vox podrà formar part de la Xarxa perquè no han signat el compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament del Parlament, requisit imprescindible per compondre la xarxa, segons les mateixes fonts.

ALTRES TRÀMITS

La Mesa també ha admès a tràmit la proposició de llei sobre l'Agència d'atenció integrada social i sanitària presentada per Junts.

Així mateix, el Parlament acollirà el 15 de novembre a les 18 hores un acte commemoratiu del 25è aniversari de la revista 'Quaderns del CAC' del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).