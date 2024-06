La Mesa d'Edat del Parlament decidirà si accepta o rebutja els vots telemàtics després de la resolució del TC

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

La Mesa d'Edat, que aquest dilluns presidirà la sessió constitutiva del nou Parlament, serà l'encarregada de decidir sobre les peticions de vot telemàtic i delegat en el ple que elegirà el nou president de la cambra catalana, després que el Tribunal Constitucional (TC) ha acordat aquest dimecres anul·lar el vot telemàtic del diputat i exconseller resident a l'estranger Lluís Puig.

Segons fonts parlamentàries consultades per Europa Press, serà la Mesa d'Edat qui decidirà com procedir si hi ha diputats que demanen votar telemàticament, com podria ser el cas de Carles Puigdemont i Lluís Puig (Junts), i també delegar el vot, com podria ser el del diputat d'ERC Ruben Wagensberg, que està de baixa mèdica.

Aquesta mesa estarà conformada pel diputat de més edat, assistit pels dos més joves en qualitat de secretaris, per la qual cosa es preveu que Agustí Colomines (Junts+), de 66 anys, en sigui el president i Júlia Calvet (Vox), de 23, i Mar Besses (ERC), de 25, les secretàries.

MAJORIA INDEPENDENTISTA

La Mesa d'Edat, en aquest cas de majoria independentista, rebrà les peticions de vot el mateix dilluns i la seva decisió només servirà per al ple constituent, ja que s'haurà de tornar a sol·licitar a la nova Mesa del Parlament un cop conformada.

El TC ha estimat aquest dimecres el recurs d'empara que van presentar els diputats del PSC a la cambra catalana en l'anterior legislatura contra els acords de la Mesa que van permetre el vot del polític independentista.