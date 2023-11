La Mesa del Congrés tramita la llei d'amnistia amb el suport del PSOE i Sumar i el vot en contra del PP

MADRID, 21 nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congrés ha donat llum verda aquest dimarts a la tramitació de la proposició de llei orgànica d'amnistia que va registrar el PSOE després de pactar el text amb els independentistes d'ERC i Junts, una qualificació que ha tirat endavant amb els vots a favor dels diputats del PSOE i de Sumar i amb el rebuig del PP.

La decisió de l'òrgan de govern de la cambra baixa arriba després de l'informe jurídic dels lletrats que assenyalava que el text del PSOE no presenta una "contradicció palmària" amb la Constitució que en motivi el veto, tot i que admet dubtes d'inconstitucionalitat que en el seu moment podrà resoldre el TC, però que no correspon a la Mesa dilucidar-los.

A més de qualificar la proposició de llei, s'ha ratificat la tramitació per la via d'urgència que havien sol·licitat tant el PSOE com els seus socis de la investidura, que junts representen la majoria absoluta del Congrés.

Això suposa que tots els terminis parlamentaris es reduiran a la meitat, accelerant la presentació d'esmenes a la totalitat i parcials i avançant el debat en el ple. El pla del PSOE és aprovar la llei al Congrés al desembre per remetre-la al Senat, on el PP té majoria absoluta i pretén ralentir-ne la tramitació fins al màxim de dos mesos que fixa la Constitució.