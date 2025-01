La Mesa del Congrés torna a posposar la decisió respecte a la iniciativa de Junts sobre la qüestió de confiança

MADRID 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congrés, gràcies a la majoria del PSOE i Sumar, ha tornat a endarrerir la decisió sobre l'admissió o no a tràmit de la proposició no de llei de Junts en què exigeix al president espanyol, Pedro Sánchez, que se sotmeti a una qüestió de confiança. És la segona vegada que els dos partits del govern de coalició eviten que la Mesa resolgui aquest tràmit formal i decideixen donar-se més temps, aquesta vegada amb la intenció d'arribar a un acord amb Junts.

Els de Carles Puigdemont van registrar la proposició no de llei el passat 9 de desembre i els lletrats del Congrés no van posar obstacles a l'hora de tramitar-la, però quan la Mesa va estudiar per primera vegada la iniciativa, el 17 de desembre, la decisió es va deixar a l'aire.

Tant aleshores com ara, el PSOE manté que no suposa un problema tornar a posposar la decisió de la Mesa perquè, si es qualifica, Junts no tindria el contingent per sotmetre-la a debat en el ple fins a mitjans de febrer, mes en què arrenca el nou període de sessions.