Més ratifica l'acord entre Compromís i Sumar per a la candidatura a les eleccions europees

VALÈNCIA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de Més Compromís ha aprovat aquest dissabte, amb 95 vots a favor, sis abstencions i 14 vots en contra, l'acord amb Sumar per a la candidatura de les pròximes eleccions europees del 9 de juny i el reglament de primàries obertes per escollir els candidats. L'acord haurà de ser ratificat per la militància en una consulta telemàtica.

L'acord amb Sumar, assolit aquest dijous després de setmanes d'intenses negociacions entre la coalició i la formació de Yolanda Díaz, suposa que el representant de Compromís ocuparà el tercer lloc de la llista, la qual cosa "garantirà així un eurodiputat per a la coalició", subratlla Més en un comunicat.

Aquest acord haurà de ser ratificat per la militància en una consulta que s'inicia aquest dissabte 13 d'abril i que s'allargarà fins dilluns 15.

En concret, la pregunta que es formularà serà: "Estàs d'acord en què Compromís signi una coalició electoral àmplia i plural, anàloga a l'aprovada per a les eleccions generals, amb marca pròpia al País Valencià, ocupant el tercer lloc de la candidatura i que la persona de Compromís eurodiputada s'adscrigui a la família europea Verds-ALE?".

Els termes de l'acord, detalla la coalició, estableixen un programa electoral "comú" que inclogui "com a compartides" les reivindicacions de la Comunitat Valenciana, una campanya "territorializada". La candidatura es denominarà Compromís-Sumar.

Quant al reglament de les primàries, seran "obertes a la ciutadania" i començaran aquest dilluns amb la presentació de precandidatures, a les quals qualsevol persona es podrà inscriure per participar.

A partir de dissabte 20 d'abril, les persones candidates podran fer la seva campanya de primàries. El procés conclourà el 25 i 26 d'abril amb la votació telemàtica per finalitzar dissabte 27 amb la presencial.