Més Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata del Front Ampli i encapçali la llista per Barcelona

MADRID 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Més Madrid ha proposat a les organitzacions de Front Ampli que l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau sigui la candidata a la presidència del Govern central en les eleccions anticipades del 29N i que encapçali la llista per la circumscripció de Barcelona.
Així ho han explicat a Europa Press fonts de la formació per desgranar que aquesta proposta respon als "principis de territorialitat, generositat i funcionament confederal sobre els quals fa mesos que treballen les diferents forces que conformem Front Ampli".
Les organitzacions territorials, insisteixen a Més Madrid, defensen que un "veritable Front Ampli s'ha de construir des del respecte a l'arrelament i l'autonomia de cada força al seu territori".
En aquest sentit, Més Madrid, des de la "generositat", proposa que Ada Colau sigui la candidata a la presidència del Govern central des de Barcelona, com a part d'una "candidatura coral" que respecti la pluralitat territorial del Front Ampli.
A través d'aquesta iniciativa històrica en la configuració territorial espanyola, Més Madrid, en el seu convenciment per una aposta confederal dels territoris que componen el país, cedeix la candidatura a la presidència del Govern central a Barcelona.