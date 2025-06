Més d'un centenar de jutges i fiscals fan una aturada contra les reformes del Govern central

No descarten la possibilitat de convocar una vaga

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

Més d'un centenar de jutges i fiscals han fet una aturada de 10 minuts davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona per expressar el seu rebuig a dos dels projectes de llei anunciats recentment pel Govern central: el que pretén modificar l'accés a les dues carreres i el que pretén reformar la Fiscalia de cara a deixar les investigacions penals en mans dels fiscals.

La magistrada i representant de Foro Judicial Independiente, Zita Hernández, ha començat la lectura d'un comunicat conjunt en el qual jutges i fiscals assenyalen que la independència judicial està "sota amenaça" per les recents iniciatives legislatives, com les dues que han derivat en aquesta aturada.

El magistrat Basilio Alcón, representant de l'Asociación Francisco de Vitoria a Catalunya, ha prosseguit amb la lectura d'aquest comunicat i ha afegit que la reforma per a l'accés a les carreres judicial i fiscal "s'ha tramitat injustificadament per la via d'urgència" i que es tracta d'un projecte que no respon a cap reclam social.

Alcón ha criticat que la reforma legal "rebaixarà l'excel·lència de coneixements en l'accés a les carreres judicial i fiscal, eliminant contingut essencial" per a la formació.

Així mateix, ha afegit que introdueix "la política dins l'òrgan que ha de vetllar per l'ètica dels jutges" i que es pretén crear un centre de preparació d'opositors dependent directament del Govern central, amb un risc de selecció ideològica dels futurs jutges i fiscals, en les seves paraules textuals.

En la mateixa línia, la fiscal i presidenta de l'Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha afegit que el segon avantprojecte pretén "augmentar les competències del fiscal general de l'Estat", qui serà el cap dels futurs fiscals d'instrucció que es volen crear, que continuarà nomenant l'executiu.

"INGERÈNCIES POLÍTIQUES"

Això, segons ella, incrementarà el risc d'ingerències polítiques en les causes de corrupció i, a més, les reformes tenen lloc en "un ambient de continu atac al poder judicial i de descrèdit de la Fiscalia amb declaracions polítiques que deslegitimen les resolucions judicials que molesten, que tracten el ministeri fiscal com un apèndix del Govern central i que, per tot això, minen la confiança dels ciutadans".

Finalment, la magistrada i vicepresidenta de l'Asociación Profesional de Jueces a Catalunya, Patricia Batlle, ha reivindicat que la Fiscalia ha de ser imparcial i autònoma, totes dues, ha dit "imprescindibles" per preservar la democràcia d'un país.

Batlle ha conclòs el manifest, en el qual jutges i fiscals adverteixen que si no es retiren tots dos projectes no descarten l'adopció de mesures "més intenses" com la vaga.