Més d'un centenar d'interns del COPGI (Girona) van participar en projectes de reinserció el 2025

GIRONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
Més d'un centenar d'interns en el Centri Penitenciari Obert de Girona (COPGI) han participat durant el 2025 en projectes de reinserció promoguts per les entitats del tercer sector que formen la Taula de Participació Social.
Segons informa el Govern en un comunicat aquest diumenge, 15 han participat en programes de formació ocupacional en empreses d'inserció; 20 han treballat en empreses d'inserció laboral; 40 han seguit un curs de prevenció en reincidència delictiva; 6 han seguit un curs de conversa en català i 5 han fet un curs d'introducció a noves tecnologies a través del telèfon mòbil.
La modalitat de règim obert que s'aplica en el centre permet també que alguns interns desenvolupin tasques de voluntariat en entitats comunitàries com La Sopa, el Banc dels Aliments de Girona, Càritas, Nou Horitzó i la Cruz Roja, on actualment col·laboren vuit interns.
Aquestes estadístiques s'han destacat en la desena Assemblea de la Taula de Participació Social del COPGI, que es va celebrar aquest divendres en el Centri Cívic de Pont Major de Girona.
La trobada va reunir a representants d'entitats en una sessió "destinada a continuar enfortint el treball en xarxa, millorar la percepció social de les persones en règim obert i reforçar la seva integració comunitària.